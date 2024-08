Ferragosto di incertezze per docenti e Ata: “A Piacenza il 60% di cattedre senza prof”

Ferragosto, tempo di “caos e ansie” per il mondo dell’istruzione. Docenti, collaboratori e lavoratori precari stanno affrontando un “complicato processo di inserimento per il nuovo anno scolastico”. A fare il punto della situazione nel territorio piacentino è Giovanni Zavattoni, sindacalista della Flc Cgil.

“Le nomine in ruolo nella nostra provincia sono nel caos – spiega Zavattoni -. Seppur conclusa la fase di assegnazione delle province, i docenti hanno tempo fino al 17 agosto per scegliere la loro sede scolastica. Tuttavia, l’elevato numero di concorsi ancora in corso e le graduatorie non definitive stanno generando molta confusione. Solo il 35-40% delle immissioni in ruolo sarà concluso effettivamente, pari a circa 75 docenti per tutti gli ordini e gradi scolastici a Piacenza e provincia. E c’è malcontento tra i vincitori del concorso del 2020 che si trovano scavalcati dalle procedure di inserimento del Pnrr“.

PERSONALE ATA

La situazione risulterebbe altrettanto problematica per il personale Ata. “Ci sono 99 posti vacanti per collaboratori scolastici a Piacenza, ma solo 35 verranno assegnati. Per gli assistenti tecnici, su 16 posti disponibili, solo tre saranno coperti, mentre per il personale amministrativo, meno del 30% dei posti disponibili sarà occupato”. Zavattoni esprime preoccupazione per i ritardi e teme che le supplenze possano essere “gestite a settembre, anziché entro la fine di agosto come in passato, aumentando ulteriormente l’incertezza per i precari”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: