Ferragosto in servizio per i volontari del soccorso: “Felici di fare la nostra parte”

Divise arancioni, divise rosse: colori diversi, stessa missione a disposizione di chi ha bisogno di aiuto. Non c’è festa che tenga per volontari e operatori di Anpas e Croce Rossa che hanno deciso di passare la giornata di Ferragosto in divisa e pronti a intervenire in caso di necessità.

Altruismo, solidarietà e passione. Sono questi gli ingredienti che caratterizzano l’operato di soccorritori e autisti che tra un intervento e l’altro sono comunque riusciti a pranzare in compagnia e, perché no, a rispettare anche la tradizione della grigliata di Ferragosto.

“Fortunatamente è stata una giornata tranquilla e abbiamo avuto anche il tempo di sederci attorno al tavolo e passare qualche momento di serenità in compagna – spiega Riccardo Stini al termine del turno di servizio -. Ho iniziato nel 2019 a indossare la divisa della Croce bianca ed è stata la scelta migliore che avrei mai potuto fare”.

Dall’altra parte della città, nella sede della Croce rossa di Piacenza, Franco Montini e Giovanni Gozzo hanno passato la giornata di Ferragosto a trasportare pazienti dializzati e a rispondere presente alle chiamate dell’ospedale di Piacenza per effettuare le dimissioni. “Una giornata un po’ diversa dal solito, ma sono stato contento di averla vissuta in questo modo – le parole di Gozzo -. Siamo anche riusciti a mangiarci uno spiedino, quindi impossibile lamentarci”. “A me la Croce rossa ha dato tanto – sottolinea Montini -. Siamo felici e orgogliosi di fare la nostra parte nel momento del bisogno. Ormai qui faccio da nonno agli altri operatori più giovani, ma consiglio a tutti di intraprendere esperienze di questo calibro perchè sono capaci di cambiare in meglio la vita”.

Per Alice Lombardelli, volontaria in forza ad Anpas, intraprendere il percorso del volontariato in ambito sanitario è stato naturale visto gli studi in Medicina che sta portando avanti: “Da sempre mi interessava questo settore e sinceramente mi pento di non avere intrapreso questa attività prima”.

GLI EQUIPAGGI IN SERVIZIO DURANTE FERRAGOSTO: