Gattile, in aumento le rinunce: “Pensare bene prima di adottare”

Secondo un report nazionale gli abbandoni di animali sono drasticamente aumentati rispetto agli anni precedenti. Ne abbiamo parlato con Raffaella Tanzarella, responsabile del gattile comunale di Piacenza, struttura che ospita circa un centinaio di felini.

I casi di abbandoni di felini sono più difficili da accertare rispetto a quello di un cane, dato che è meno diffuso l’utilizzo del chip, e spesso sono rinunce di proprietà.

“In generale si pensa che il gatto domestico se la possa sempre cavare, anche in strada, invece non è così. Un gatto abituato in casa quando poi si trova in un ambiente a lui sconosciuto è totalmente impreparato ai pericoli, come per esempio le macchine”, conferma la responsabile. “Chi si trova in situazione di difficoltà di gestione lo dovrebbe comunicare ai volontari in modo da poter ricollocare l’animale con meno trauma per l’animale stesso, facendo un passaggio diretto da una famiglia all’altra, senza il passaggio in una struttura perchè potrebbe traumatizzarlo ulteriormente“.

Quali sono le accortezze per scongiurare gli abbandoni? Il consiglio universale è sempre quello di fare un’adozione consapevole, quindi di pensare a fondo prima di adottare un animale e di accoglierlo nella propria vita, trattandosi di una scelta che condiziona ogni aspetto legato alla propria routine.

IL SERVIZIO DI MARA VIGNOLA