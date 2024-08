Pradovera, Anspi in lutto per la morte di Mazzocchi: stasera niente orchestra

“Causa lutto paesano verrà annullata l’orchestra e i fuochi artificiali, rimarranno comunque aperti gli stand gastronomici tutto il giorno”. È l’annuncio pubblicato sulle pagine Social del Circolo Anspi Pradovera nella tarda mattinata di oggi, giovedì 15 agosto.

“Era un punto di riferimento”

Purtroppo, un grave lutto ha colpito l’intera comunità che vive nella piccola frazione di Farini. Questa mattina uno dei pilastri del volontario locale è venuto a mancare improvvisamente durante la messa di Ferragosto. Si chiamava Battista Mazzocchi, 63enne di Pradovera conosciuto e apprezzato da tutti. “Era un punto di riferimento per il paese – le parole della presidente del circolo Anspi Giorgia Guglielmetti -. Nessuno di noi ora se la sente di far suonare l’orchestra e far ballare”.

Un malore è stato fatale per Battista Mazzocchi. Amici e volontari hanno chiamato i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare. Gli stand gastronomici della festa di Ferragosto restano aperti e – rendono noto dall’organizzazione – alle 22.00 si terrà l’estrazione della lotteria. “Invitiamo comunque le persone a passare a Pradovera anche solo per provare a tirarci su il morale” chiosa la presidente Guglielmetti.