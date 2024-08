Cinema all’arena Cantore: cento presenze in media a serata nel mese di luglio

Parcheggi vuoti, strade deserte, silenzio: si presentava così la città di Piacenza nella sera di Ferragosto. Ma in un angolo semi nascosto del centro storico, come ogni sera da fine a giugno, gli amanti del cinema si sono ritrovati per l’appuntamento con la proiezione all’aperto.

Siamo all’arena Cantore sullo Stradone Farnese che, per il primo anno, ha ospitato la rassegna estiva di cinema organizzata da Arci e Cinemaniaci, in collaborazione con il Comune di Piacenza e con il decisivo sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

La cornice è quella della struttura cinquecentesca, il tetto è il cielo stellato impreziosito dal campanile dell’ex chiesa di Sant’Agostino. La nuova collocazione è stata apprezzata dai cittadini che hanno risposto con una media di cento presenze a serata nel mese di luglio. Gli organizzatori esprimono soddisfazione per l’andamento della stagione che proseguirà fino a metà settembre.

LA SODDISFAZIONE DEGLI ORGANIZZATORI

“Siamo molto contenti – commenta Piero Verani, presidente dell’associazione Cinemaniaci -, lo spostamento dal Daturi all’arena Cantore era una sfida e pensiamo di averla vinta perchè in questi due terzi di programmazione c’è stata una bella risposta, tanta gente ci ha sempre seguito e ci sono anche tanti volti nuovi. Merito della programmazione perchè i film sono al centro della rassegna, ma anche la bellissima location che stiamo gestendo. Un altro fattore di successo è la continuità con la proiezione di sei film a settimana, da lunedì al sabato”.

L’auspicio degli organizzatori è quello di poter confermare la location anche per il prossimo anno. “Ci piacerebbe rimanere qui anche il prossimo anno. Speriamo che Cassa depositi e prestiti continui a garantirci questo utilizzo con la sinergia della Fondazione e del Comune. Noi puntiamo a restare” conclude Verani.

In media sei i volontari presenti in ogni serata, tra loro anche alcuni stagisti delle scuole superiori. Tre le date annullate per maltempo, tutte le altre hanno riscosso successo di pubblico.

Nella sera di Ferragosto è stato proposto “Tatami”, un film impegnato, storia di coraggio femminile che i presenti hanno applaudito.