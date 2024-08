Carpaneto, una palestra a cielo aperto: il Comune cerca chi la “adotti”

Si cerca un’associazione o società sportiva che voglia “adottare” un’area verde comunale adibita all’attività di fitness all’aperto.

Il “triangolo” di parco individuato si trova lungo via Primo Maggio, all’angolo con via Leopardi. Il Comune di Carpaneto nel marzo 2023 ha partecipato ad un bando promosso da Sport e Salute Spa il cui progetto è stato ammesso e – come previsto – finanziabile al 50% dell’importo complessivo di fornitura, trasporto e posa in opera delle attrezzature (pari a 30mila euro).

Il Comune cerca un gruppo dilettantistico sportivo “adottante” che si impegni a garantire la manutenzione ordinaria, pulizia e decoro dell’area e delle attrezzature installate; ad offrire, all’interno della proposta di calendario settimanale, sessioni di allenamento gratuite aperte al pubblico, condotte da personale qualificato, nei weekend e a promuovere l’utilizzo dell’area da parte del più ampio numero di fruitori.

I soggetti interessati devono presentare domanda di partecipazione al Comune entro le ore 13 del 7 settembre.