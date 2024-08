Dramma della solitudine in galleria, i negozianti: “Si trovi una soluzione”

Nella tarda mattinata di venerdì 17 agosto nella galleria del Politeama a Piacenza ci siamo imbattuti in un paio di dipendenti del negozio Coin che, con scopa e secchio, pulivano il pavimento: “Purtroppo abbiamo da molti mesi un ospite e talvolta accade che troviamo sporco” ci hanno detto spiegando che da un po’ di tempo un uomo sui quarantacinque anni ha preso “alloggio” nella galleria.

Negli ultimi giorni la situazione è peggiorata e, come riferiscono “oltre alla sporcizia e all’odore nauseante abbiamo trovato escrementi umani avvolti in una felpa… Abbiamo chiamato prontamente i vigili perché siamo stanche di questa situazione.

Essendo area privata ci hanno risposto che non è di loro competenza….“

I dipendenti Coin improvvisatisi addetti alle pulizie hanno spiegato che non si ha certezza di chi abbia sporcato: “Da parte nostra ci riesce difficile credere che sia il clochard, perché lui qui ci vive. Il nostro auspicio è che si possa trovare una soluzione, soprattutto per lui”.