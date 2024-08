Incidente in via Colombo: scontro tra bici e scooter, una donna in ospedale

Incidente stradale nella mattinata di sabato 17 agosto a Piacenza. In via Colombo, per cause da chiarire, una donna di 64 anni in sella a una bici è stata travolta da uno scooter. Sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno condotto la donna ferita in ospedale, le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Dei rilievi si è occupata la polizia locale.