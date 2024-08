“Mangiada in si sass”: trecento i posti disponibili per la cena del 6 settembre

In via Tibini si prepara la cena. È quella de “Na mangiada in si sass”, il tradizionalissimo appuntamento organizzato dall’Antica Trattoria dell’Angelo per recuperare la storia e la convivialità di quartiere Roma.

L’appuntamento è per venerdì 6 settembre alle 20 sui ciotoli di via Sansone e via Tibini, ma le prenotazioni sono già partite.

Trecento sono i posti disponibili (per prenotare occorre chiamare il numero 0523.326739): il menù è immancabilmente un’ode alla cucina piacentina più tradizionale che va dal salame piacentino con giardiniera e pistè ‘d grass ai tortelli con la coda, dalla picula ‘d cavall con polenta alla sbrisolona.

Ma non è solo cibo: la tradizione è anche quella della musica dal vivo con Beppe e Roby, delle foto in bianco e nero del quartiere del tempo che fu messe in mostra grazie alla collaborazione dell’archivio fotografico Croce e di Rocco Ferrari e Maurizio Cavalloni.

Per la cronaca, si tratta della quattordicesima edizione della Mangiada in si sass: l’iniziativa era nata nel 2008 dall’idea del giornalista di Libertà Umberto Fava e negli anni è diventata un appuntamento annuale del quartiere Roma.

“Il senso della cena non è solo quello di fare una buona mangiata – spiega lo chef dell’Antica trattoria dell’Angelo Matteo Castignoli che come sempre è il promotore e l’anima dell’iniziativa – ma anche quello di farle stare in strada insieme”. E con quello spirito continua a svolgersi, anno dopo anno, in questa piccola fetta di città a volte un po’ troppo dimenticata, ma sempre suggestiva e bella.