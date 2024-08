Temporali forti, allerta arancione nel Piacentino per ventiquattro ore

La Protezione civile dell’Emilia Romagna ha diramato una nuova allerta meteo. “Nella giornata di domenica 18 agosto – si legge nel documento – si prevedono condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati. I fenomeni sono previsti particolarmente intensi sui rilievi centro-occidentali, con precipitazioni che potranno generare localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili ed innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori”.

L’allerta arancione per temporali riguarda la collina e montagna piacentina mentre l’allerta gialla include anche la pianura. Allerta gialla in collina e montagna per frane e piene dei corsi minori.