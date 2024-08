Alla guida senza patente e con falsa licenza: due denunce della polizia locale

Due persone sono state denunciate, negli ultimi giorni, dalla polizia locale di Piacenza, nell’ambito di due distinti servizi di controlli stradali lungo le arterie cittadine.

L’episodio più recente risale al pomeriggio di sabato 17 agosto, quando una pattuglia ha intimato l’alt ad un’auto condotta da un 21enne di nazionalità tunisina, residente in provincia.

ALLA GUIDA SENZA PATENTE

All’esito degli accertamenti è emerso che il giovane non era in possesso di patente di guida e già in passato era incorso nella medesima violazione. Il Codice della strada prevede, in caso di reiterazione della guida senza patente, l’informativa all’Autorità Giudiziaria e il sequestro del veicolo ai fini della confisca.

Per questo motivo gli agenti, al termine delle formalità di rito, hanno denunciato il 21enne. Il veicolo, di proprietà della moglie che era a bordo con lui – sanzionata per averne consentito che il marito fosse al volante senza averne titolo – è stato posto sotto sequestro.

ALLA GUIDA CON PATENTE FALSA

Nei giorni precedenti, invece, un 37enne di nazionalità nigeriana è rimasto coinvolto in un incidente stradale. La pattuglia impegnata nei rilievi si è subito accorta che qualcosa non andava sulla patente di guida polacca, in possesso dell’uomo.

Gli agenti, grazie anche all’ausilio dei colleghi del Comando esperti nel falso documentale, hanno effettuato gli accertamenti tecnici sulla licenza di guida, confermandone la non autenticità. La patente è stata subito posta sotto sequestro con convalida dell’Autorità Giudiziaria. Contestualmente, l’uomo è stato denunciato a piede libero per il reato di falsità materiale.

Proseguono, da parte degli agenti del Comando di via Rogerio, gli accertamenti di rito relativi ai due procedimenti, in fase di indagini preliminari, per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.