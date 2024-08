Fumo dalle ruote e in pochi minuti le fiamme divorano l’auto: salvo il conducente

Fa appena in tempo a scendere dalla sua auto e poi se la vede bruciare completamente davanti agli occhi. È successo nella mattinata di domenica 18 agosto sulle colline di Gropparello, sulla strada tra Ronco e Gusano, dove una vecchia Volkswagen Golf è stata divorata dalle fiamme in pochi minuti, probabilmente a causa di un guasto.

Secondo quanto ricostruito, l’auto – datata e malandata – stava percorrendo la strada comunale quando il conducente, un 55enne che ha una seconda casa in zona, si è accorto del fumo che usciva dagli pneumatici. Non è escluso che possa essersi tratta di un surriscaldamento dovuto ad un blocco dei freni o all’inserimento accidentale del freno a mano durante il viaggio. L’uomo ha subito accostato l’auto a bordo strada, in località Case Parigini. Ma non ha fatto in tempo a chiamare i soccorsi che ecco l’intero abitacolo è stato completamente avvolto dalle fiamme. L’uomo si è messo in salvo ma nulla ha potuto fare per salvare il mezzo. I vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola non hanno potuto fare altro che mettere in sicurezza la carcassa ormai carbonizzata dell’auto, per il recupero col carro attrezzi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e nessuno è rimasto ferito nel rogo.

In secondo intervento simile ma ben più modesto, che ha visto sempre coinvolti i vigili del fuoco – stavolta di Piacenza – si è verificato attorno alle 14.30 sull’autostrada A21 all’altezza di San Nicolò (Rottofreno): stavolta a prendere fuoco è stato lo pneumatico di un camioncino che trasportava cavalli. I pompieri sono subito intervenuti bloccando il principio d’incendio e mettendo in sicurezza il mezzo.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’