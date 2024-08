Liquido infiammabile sull’asfalto e incendiato, denunciati tre giovanissimi

Liquido infiammabile versato sull’asfalto e poi incendiato fino a comporre una scritta in arabo. A volte la noia può essere cattiva consigliera se per combatterla si ricorre alla bravata di un gruppo di ragazzini fatta in via Pietro Cella. Pericolosamente vicino a un distributore di benzina. Per questo tre giovanissimi sono stati denunciati dalla Polizia locale al tribunale dei minori di Bologna per danneggiamento e incendio colposo.

I fatti risalgono a qualche sera fa e sono anche finiti sui social. Per quale ragione? Semplice e disarmante. Perché come spesso accade di questi tempi la banda di ragazzini irrequieti e annoiati si è pure filmata diffondendo subito dopo la performance sui canali social più in voga tra i giovanissimi, Instagram e Tik Tok.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTA’