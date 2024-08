Medicine and surgery: test di ammissione il 17 settembre, 120 posti a Piacenza

Sono 120 gli studenti in arrivo a Piacenza per frequentare il primo anno del corso di laurea in Medicina e chirurgia in inglese dell’università di Parma.

Per accedere è necessario superare il test di ammissione. L‘ateneo ha pubblicato il bando con tutte le informazioni su posti disponibili, modalità di accesso e formazione delle graduatorie.

Per iscriversi al test di ammissione è necessario presentare domanda sul portale Universitaly del Ministero dell’Università e della Ricerca dal 2 al 12 settembre 2024

La prova di ammissione si svolgerà martedì 17 settembre nelle aule Moruzzi del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma, all’interno del complesso ospedaliero-universitario, in altri 16 atenei italiani e di altri 23 paesi del mondo.

Verranno infatti ammessi:

– 75 per cittadine/i italiane/i, dell’unione europea e non comunitari equiparati;

45 per cittadine/i non comunitari residenti all’estero.

La laurea in Medicine and surgery erogata in inglese da settembre 2021 ha sede a Piacenza.

Le lezioni dallo scorso anno si svolgono a Palazzo portici in via Emilia parmense, struttura di proprietà dell’Opera Pia Alberoni.

Il rettore paolo martelli all’inaugurazione dell’anno accademico aveva dichiarato che la sede ottimale per il corso è il nuovo ospedale.