Danni al tetto del Garilli, avviata la riparazione. Stadio pronto per l’esordio del Piace

Lo stadio Garilli al centro di dibattiti e polemiche di ogni tipo non è certo una novità. Negli ultimi giorni, il tempio del Piacenza Calcio è tornato di attualità per un problema al tetto nel settore Distinti, ovvero nella parte che, durante le partite casalinghe, è dedicata ai sostenitori e al tifo organizzato. A causa dei temporali delle serate precedenti (probabilmente quello del 7 agosto, in questo caso), si è aperto un vero e proprio squarcio sulla tettoia interna. Ben visibile anche da via Gorra e da chiunque passasse nelle vicinanze dello stadio. Una vera e propria preoccupazione per i tifosi: sia dal punto di vista della sicurezza, con il rischio di vedere altre problematiche nel settore e la paura di un crollo nei punti circostanti a questo buco, sia per quanto riguarda eventuali problematiche di agibilità dell’impianto.

ESORDIO CASALINGO IN SERIE D

D’altronde, siamo a meno di un mese dall’esordio casalingo del Piacenza in Serie D, nella seconda giornata di domenica 15 settembre contro il Corticella. E molto prima, fra una settimana, l’impegno della Juve Stabia in Serie B di mercoledì 28 agosto alle 20.30 contro il Mantova. Situazione che non era sfuggita innanzitutto al consigliere comunale della Lega, Luca Zandonella, che già nella scorsa settimana aveva aperto il dibattito sulla questione, chiedendo risposte all’amministrazione comunale in una nota.

rapido intervento del comune

In realtà, la dirigenza biancorossa aveva immediatamente notato il problema ed era corsa subito ai ripari organizzando, in sinergia con il Comune, un rapido intervento per sistemare la tettoia. Intervento che è iniziato ieri e sarà completato nelle prossime ore, con l’obiettivo di “sigillare” nuovamente la copertura, mettendola in sicurezza grazie ad un lavoro che sposterà la lamiera in eccesso ed eviterà infiltrazioni che possano facilitare nuove rotture. Dalla Juve Stabia (vedremo se per una sola gara) al Piace, il Garilli sarà agibile e pronto già dalle prossime ore, nessun problema per entrambi gli esordi casalinghi.

L’ARTICOLO DI PAOLO BORELLA SU LIBERTA’