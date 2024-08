Da Piacenza al Burundi: Eleonora Vespari, 26 anni e la spinta a “migliorare le vite”

“Mi sono sempre chiesta: qual è il modo per restituire al mondo quello che abbiamo ricevuto nascendo da questo lato della terra? Se con il mio lavoro posso ad esempio far sì che venga garantita l’istruzione anche solo a un bimbo in un villaggio in Burundi, avrò contribuito al miglioramento delle sue condizioni. Non posso criticare cinicamente il sistema e poi non fare niente. Non cambierò il mondo forse, ma aiuterò a cambiare anche solo un’esistenza”.

A parlare è la piacentina Eleonora Vespari che ha scelto di lavorare nella cooperazione internazionale. “Fare cooperazione significa ascoltare i bisogni di una comunità e insieme a quella comunità provare a trovare delle risposte”.

Originaria di Lugagnano, 26 anni, si è laureata in Relazioni Internazionali l’anno scorso con 110 e lode e menzione d’onore. La sua tesi magistrale sulla diaspora palestinese in Italia le è valsa il premio di miglior tesi del suo corso di laurea. Si è quindi già distinta nel mondo accademico, ma ha anche operato sul campo e continuerà a farlo. Dopo la laurea, ha vissuto l’anno di servizio civile nella Fondazione Avsi, occupandosi di cooperazione internazionale. Ha terminato a maggio, maturando il desiderio di partire con Avsi: il 26 agosto inizierà la sua esperienza di sei mesi in Burundi.

L’ARTICOLO DI DONATA MENEGHELLI SU LIBERTA’