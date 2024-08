Incarico a Parigi per il tenente colonnello Boemio dopo 14 anni a Piacenza

Dopo 14 anni al Polo di mantenimento pesante nord di Piacenza, il tenente colonnello Antonio Boemio lascia la città per un incarico parigino all’Agenzia internazionale Occar (Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti) dove si occuperà di supporto logistico.

Con il saluto alla bandiera di guerra dell’Arma dei Trasporti e Materiali e del secondo reggimento Genio Pontieri si è conclusa l’esperienza professionale piacentina.

Quale coordinatore delle attività presidiarie, il tenente colonnello Boemio ha condotto tutte le cerimonie e gli eventi che hanno coinvolto gli enti del territorio e la cittadinanza, riscuotendo sempre il plauso e il favorevole e corale apprezzamento, fornendo in ogni momento la sua disponibilità e la sua professionalità. Tra i momenti più significativi anche l’impegno durante la pandemia.

Nel lasciare Piacenza, il tenente colonnello Antonio Boemio ha voluto salutare tutti, consapevole che è stato un periodo intenso e ricco di soddisfazioni, dove ha potuto consolidare le proprie competenze e arricchire il proprio bagaglio personale.

“A Piacenza – commenta Boemio – lascio una gran schiera di veri amici, a cui va il più sincero e sentito ringraziamento. Amicizia non scontata che, proprio perché genuina, è riuscita ad arrivare dove le istituzioni a volte hanno difficoltà ad arrivare. Sono sicuro – prosegue commosso – che si tratta di un arrivederci, saluto la città e tutti coloro che hanno contribuito a farmi raggiungere importanti risultati”.

All’agenzia Occar la tradizione piacentina si arricchisce con un ulteriore rappresentante, dopo l’ammiraglio Ferrari e il dottor Milanesi.