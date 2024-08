Terminata la pausa di fresco, torna il caldo: in arrivo 35 gradi. Sale l’ozono

Terminata la parentesi di fresco, che per alcuni giorni aveva abbassato il termometro a massime attorno ai 26 gradi, il caldo estivo ritorna a premere sul Piacentino. L’anticiclone africano riprende possesso del bacino del Mediterraneo, facendo risalire la colonnina di mercurio in tutta la penisola. Da un paio di giorni il caldo ha ricominciato a farsi sentire con picchi in pianura attestati attorno ai 33 °C. Situazione che perdurerà anche nella prossima settimana con un innalzamento della temperatura a 35 gradi previsti per venerdì 23 agosto.

livelli di ozono

Al caldo si accompagna l’innalzamento dei livelli di ozono. Ieri la centralina di parco Montecucco ha registrato un valore massimo medio sulle 8 ore di 118 µg/m3, portando a 32 il numero di giornate consecutive di sforamenti e a 49 il numero di superamenti della soglia massima da inizio anno. Erano 35 il primo d’agosto.

A Besenzone, al 20 agosto, i superamenti sono 32 con una media massima di 106 µg/m3, mentre a Lugagnano si sono registrati 111 µg/m3 e i superamenti sono attualmente 29.

I superamenti del Valore obiettivo di 120 µg/m3 non dovrebbero essere più di 25 volte all’anno come media su 3 anni.

il report arpae

Lo scorso anno, secondo il report di Arpae, è risultato critico per quanto riguarda l’ozono; il valore di riferimento orario della soglia di informazione (180 µg/m3) è stato superato in tutte le stazioni, e il valore massimo è stato pari a 210 µg/m3, registrato presso la stazione di fondo urbano di Parco Montecucco.

Nell’anno in corso il picco di media oraria massima è stato registrato il 31 luglio con 184 µg/m3 e il 9 agosto con 185 µg/m3.