Scontro tra un’auto e una moto a Maiano di Podenzano: un ferito portato in ospedale

Un incidente stradale tra un’auto e una moto si è registrato stamattina (22 agosto) a Maiano di Podenzano, lungo via 25 Aprile. Oltre alla polizia locale dell’Unione Valnure Valchero, l’autoinfermieristica di Roveleto è intervenuta sul posto per prestare i primi soccorsi al motociclista ferito, che è stato trasportato all’ospedale di Piacenza. Non si trova in pericolo. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.