Castel San Giovanni, 400mila euro di Imu inevasa: in arrivo 235 solleciti di pagamento

Sono in arrivo 235 solleciti di pagamento ad altrettanti castellani che hanno “scordato” di pagare oltre 400 mila euro di Imu o vecchia Tasi riferiti al 2021. Prima di questi avvisi d’intimazione o solleciti di pagamento, gli uffici comunali avevano già tentato di riscuotere il dovuto inviando i relativi avvisi di accertamento bonari che, a quanto pare, sono però rimasti inevasi.

Ora a tentare la riscossione non saranno più gli uffici comunali ma la “Servizi locali Spa” con sede a Milano, a cui è stato affidato il compito di tentare la riscossione coattiva. Per chi non si mette in regola entro 30 giorni scattano pignoramenti e ipoteche.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ