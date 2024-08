Cosa fare nel fine settimana: tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Oggi, Venerdì 23 BOBBIO Settimana della Letteratura – Abbazia di San Colombano, ore 21 oggi e domani si svolgeranno gli ultimi due appuntamenti della consolidata manifestazione culturale. In programma presentazioni di libri, incontri con gli autori, reading musicali, conferenze e la premiazione del Piacentino dell’anno 2024. CASTELLARQUATO Andum e Gnum – Parco delle Driadi, ore 20 storica camminata notturna di circa 10 km sotto le stelle tra i boschi e vigneti da Castell’Arquato a Vigolo Marchese. Lungo il percorso presenti vari punti di ristoro, all’arrivo pastasciuttata finale. Prenotazione obbligatoria. PECORARA E…state tra le Stelle – Osservatorio astronomico di Lazzarello, dalle 21 il Gruppo Astrofili di Piacenza APS organizza il consueto ciclo di osservazioni guidate del cielo stellato. La partecipazione è aperta a tutti gratuitamente, ma sarà necessaria una prenotazione preventiva gratuita solo per chi è interessato a entrare nella specola. MONTICELLI 16° Marcia dello Spiedino marcia ludico motoria aperta a tutti, con due percorsi di 6 e 11 km. La partenza è prevista tra le 18 e le 19 dal parcheggio di via Edison di Monticelli d’Ongina. PONTENURE Concorto Film Festival – Parco Raggio il festival internazionale dedicato ai cortometraggi, giunto alla 23ª edizione, prevede per oggi a Piacenza proiezioni alle 16 al Circolo Arci Rathaus e alle 17 alla Galleria Ricci Oddi, mentre alle 21 si svolgeranno, come ogni sera, le proiezioni all’interno dell’Arena di Parco Raggio. GOSSOLENGO “Happiness” – Piazza Roma, ore 21 prosegue il Festival Lultimaprovincia con la Compagnia Rasoterra Circo, che presenta uno spettacolo di circo contemporaneo. La performance di strada offre un momento di leggerezza, ma invita anche a riflettere su come divertirsi nella vita. Ingresso gratuito. CORTEMAGGIORE Festa del Chisolino Ripieno – San Martino in Olza, dalle 19 potrete gustare le specialità locali come il chisolino ripieno, le chicche della nonna, la spalla cotta calda e molto altro. A seguire, tutti in pista con la musica del Jumbo Story. Ingresso a offerta libera. CAORSO 9° Sagra della Zucca – Muradolo da questa sera fino a lunedì 26 agosto, potrete gustare le specialità locali a base di zucca, preparare con prodotti a km 0. Inoltre, potrete partecipare alla gara di pesca al Lago Mandella, ammirare le storiche Fiat 500 d’epoca, ballare sulle note del piano bar dei Fuoriservizio, visitare il mercato agricolo e lasciarvi coinvolgere da musica e animazione. CASTELVETRO Sagra Agostana dell’Anatra – San Giuliano, dalle 19 da questa sera e per tutto il fine settimana, lasciatevi conquistare dalle specialità gastronomiche del territorio e dall’ottima musica dal vivo. Ingresso a offerta libera.

Domani, Sabato 24 GOSSOLENGO Sound quiz show – Piazza Roma, ore 21 divertente gara a squadre condotta da Angelo Cattaneo, con in palio un viaggio per quattro persone. Dalle 19 sarà possibile gustare le specialità gastronomiche offerte dagli stand della Pro Loco. LUGAGNANO San Genesio in Festa – San Genesio, dalle 19 oggi e domani, nella piccola frazione collinare di Lugagnano Val d’Arda potrete vivere due serate di puro divertimento con musica dal vivo e stand gastronomici che offriranno una selezione di prelibatezze locali. BOBBIO MCM Estate – Weekend d’estate in Collezione: Conversazioni sull’arte del ‘900 – Museo Collezione Mazzolini, ore 18.30 rassegna estiva che esplora l’arte del Novecento attraverso percorsi tematici unici. In questo incontro, un tour guidato vi condurrà indietro nel tempo e nello spazio in un viaggio onirico che esplorerà l’incontro tra realtà e immaginazione, creando un’esperienza visiva e sensoriale unica. A cura di Alessia Maniscalco. Ar Dasbrat – Lungo le vie del borgo per tutta la giornata vi aspettano sconti imperdibili e offerte strepitose sull’abbigliamento. Evento confermato anche in caso di maltempo. NIBBIANO Macinare Cultura – Festival dei Mulini Storici – Mulino del Lentino, ore 18 Maddalena Scagnelli & Ensemble Le Rose e le Viole presenteranno il concerto “Voci tra le risaie – storie di mondine”. Inoltre, a partire dalle 16, sarà possibile partecipare a una visita guidata al Borgo dell’Antico Mulino ad acqua. RIVERGARO Festa di San Contardo e Sagra della Patata DECO – Bassano, dalle 18 la parrocchia locale e il circolo Anspi vi invitano a gustare le deliziose ricette a base di patate e i vini Bio a km 0. PIANELLO 58° Festa del Cotechino – Piazza Mercato, dalle 19.30 chioschi aperti con specialità piacentine, grigliate, cotechini, birra, vini, cocktail e tanto altro. A seguire musica e divertimento per tutti con La Festa del Gigi e l’animazione targata RTL 102.5. PONTENURE Concorto Film Festival – Parco Raggio ultimo appuntamento del concorso internazionale dedicato ai cortometraggi. Oggi, a Piacenza, in programma proiezioni alle 16 presso il Circolo Arci Rathaus e alle 18 presso la Galleria Ricci Oddi, mentre alle 21 si terrà la cerimonia di chiusura e la proiezione dei film vincitori presso Parco Raggio. CORTEMAGGIORE Festa del Chisolino Ripieno – San Martino in Olza, dalle 19 potrete gustare le specialità locali come il chisolino ripieno, le chicche della nonna, la spalla cotta calda e molto altro. A seguire, tutti in pista con i Deja Vu. Ingresso a offerta libera.