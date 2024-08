Festa e raccolta fondi per restaurare la chiesa di San Genesio

Una piccola festa con un obiettivo ambizioso: raccogliere i fondi necessari per restaurare la chiesa di San Genesio ad oggi inagibile. Ad organizzare l’iniziativa sarà la Pro loco di Lugagnano, che in occasione della celebrazione liturgica dedicata al Santo nell’omonima frazione, allestirà i suoi stand gastronomici a partire da questo sabato.

Lungo la strada provinciale che da Lugagnano porta ad Antognano, si raggiunge la chiesa di San Genesio che da anni versa in stato di abbandono e nella quale per motivi di sicurezza non è più possibile accedere; la piccola chiesa è stata costruita da un’impresa locale a metà del XX secolo su un terreno ceduto dagli abitanti e che ad oggi è in parte di proprietà della curia di Piacenza e in parte degli eredi delle famiglie che a suo tempo fecero la donazione.

primo passo: sistemare il catasto

La presidente della Pro loco Giulia Azzalin: “Si tratta di una piccola festa che organizziamo da dieci anni e che raccoglie circa 300 persone, negli anni abbiamo raccolto circa 5 mila euro. La somma è intestata al parroco Don Germano Gregori. Il primo passo – ha proseguito Giulia Azzalin – sarà quello di investire i fondi finora raccolti e appena sufficienti, per regolamentare a catasto la proprietà della chiesa attribuendola interamente alla diocesi di Piacenza, a quel punto, tutto sarà in regola per aprire un eventuale bando, ma noi a quel punto avremo esaurito le risorse. Abbiamo bisogno di maggior sostegno da parte delle istituzioni e di più volontari, l’obiettivo è ancora troppo lontano”.

il programma

Come da programma, la festa avrà inizio sabato 24 a partire dalle ore 19, quando gli stand gastronomici apriranno; nella serata è prevista un’esibizione da parte della band Rane Pazze e a seguire un Dj set. Domenica 25 invece, si parte dalle 18 con la messa dedicata al Santo e la tradizionale benedizione dei bambini. Antonio Vincini sindaco di Lugagnano: “La benedizione dei bambini è una pratica molto antica che unisce quasi tutti coloro che sono cresciuti in questa zona”. A seguire cena gastronomica della Pro loco, musica con Cristina e Claudio e dalle ore 21, un’esibizione di ballo delle scuole “Danza del sole” e “Libere emozioni”.