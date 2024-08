Unione Valnure Valchero Pontenure, controlli a raffica: sequestrati sette veicoli

Nell’ultimo mese la polizia locale dell’Unione Valnure Valchero e Pontenure ha intensificato l’azione di controllo sulle strade del territorio.

In questo periodo sono stati posti sotto sequestro sette veicoli che circolavano senza copertura assicurativa, mentre altri 47 veicoli sono stati sanzionati perché avevano la revisione periodica scaduta.

Sono inoltre state ritirate otto patenti, in un caso il conducente è stato denunciato perché alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Uno straniero è, invece, stato trovato alla guida di un camion con i fari spenti: controllato, è risultato visibilmente ubriaco, ma si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Anche per lui, patente ritirata e mezzo restituito al titolare della ditta.

In questo periodo, gli agenti hanno anche concentrato la propria azione sui parchi pubblici: sette persone sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale e segnalate alla prefettura.