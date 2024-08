Vandali tagliano l’ulivo di un bar in centro: “Degrado e insicurezza in aumento”

Vandali in azione ai danni del bar “Caffè dei mercanti” vicino a Piazza Cavalli, nel centro storico di Piacenza. Un ulivo, curato dal personale del locale da oltre dieci anni, è stato danneggiato nella notte tra venerdì e sabato: il tronco è stato segato.

Il titolare Mario Coppellotti non usa mezzi termini: “Sono molto preoccupato per il degrado che si registra nel centro storico. Dieci anni fa era stato promosso un grande progetto per rivitalizzare e ripopolare l’area in maniera sana, soprattutto nelle ore serali, ma oggi la situazione sta regredendo. Normalmente, i problemi di disagio sociale e ordine pubblico erano concentrati in altre zone, non qui. Ora non è più così. Negli ultimi due anni, il contesto è peggiorato. Questo è un singolo episodio, certo, ma non è l’unico. Sotto i portici di palazzo Gotico, di sera, si vedono bivacchi di persone che sporcano e che, dopo la chiusura degli esercizi pubblici, si sentono libere di fare ciò che vogliono, ubriacandosi e danneggiando i dehors dei locali. La sicurezza non è più garantita come in passato, qui sembra il far west“.

Il danno all’ulivo è stimato intorno ai 500 euro. Già nelle scorse settimane, un’altra pianta al “Caffè dei mercanti” era stata presa di mira dai teppisti.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: