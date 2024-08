Carpaneto, si sente male in piscina e rischia di annegare: 12enne salvato dal bagnino

Solo la prontezza del bagnino e dei soccorritori di 118 e Pubblica Assistenza, subito intervenuti, hanno evitato che si consumasse la tragedia alla piscina del locale “The Field” di Carpaneto, dove venerdì scorso (23 agosto) un ragazzino ha rischiato di annegare.

Il giovane di 12 anni stava nuotando all’interno della vasca quando, per cause ancora da accertare, si è sentito male. Il bagnino, notando che il ragazzo aveva la testa sott’acqua, è intervenuto per salvarlo. Poco dopo sono accorsi anche i soccorritori del 118 e della Pubblica Assistenza di Carpaneto che hanno trasportato il dodicenne nel vicino campo sportivo per agevolare l’atterraggio dell’elisoccorso.

Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Piacenza, per poi essere traferito a Parma. Ora è in prognosi riservata. Ai carabinieri di Fiorenzuola il compito di ricostruire l’accaduto.