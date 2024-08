Grand Magal a Borgonovo: la comunità senegalese celebra tradizione e integrazione

Non meno di 500 persone, tra adulti e bambini originari del Senegal, si sono riunite nel capannone dell’Istituto Don Orione di Borgonovo. L’occasione è stata il Grand Magal, la maggiore festività che, in tutto il mondo, celebra l’evento religioso, culturale e sociale più importante della confraternita musulmana dei Muridi del Senegal. A Borgonovo sono arrivati partecipanti da tutto il Piacentino e anche dal Lodigiano.

Prima di ritrovarsi, hanno sfilato in corteo da Piazza Garibaldi fino a Via Sarmato. “Lo facciamo per dire che siamo presenti, con la nostra identità e la voglia di condividere chi siamo,” affermano Seye Nguene e Dane Diagne, rispettivamente presidente e segretario dell’associazione Cheikh Ahmadou Bamba odv di Piacenza.

Durante il pomeriggio, caratterizzato da musica, cibo e danze, i senegalesi di Piacenza hanno incontrato la sindaca e presidente della Provincia, Monica Patelli, che ha dichiarato: “Ricordate che qui siete i benvenuti.” Tra i presenti c’erano anche rappresentanti della comunità e dell’Auser di Ziano, venuti per abbracciare gli amici del Senegal.