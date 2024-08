Le associazioni ambientaliste al prefetto: “Non abbattete gli alberi in piazza Cittadella”

Si leva forte e chiaro il messaggio delle associazioni ambientaliste piacentine a poche ore dall’avvio del cantiere in piazza Cittadella per la costruzione del tanto discusso parcheggio sotterraneo. Un messaggio recapitato al prefetto di Piacenza e al comandante del gruppo forestale dei carabinieri di Parma e Piacenza, nel quale si chiede di evitare il taglio degli alberi presenti nella piazza. Già sabato scorso era stato organizzato un flash-mob di protesta contro questo progetto.

“Gli imminenti lavori per il parcheggio interrato commissionato dal Comune di Piacenza – si legge nella lettera – prevedono l’abbattimento degli alberi ad alto fusto ora esistenti, di circa 70 anni d’età. A prescindere da ogni considerazione sulla legittimità dell’opera, per la quale da sempre esprimiamo il nostro dissenso e la mancanza di un documentato interesse pubblico, ci permettiamo di richiamare la sua attenzione ed eventualmente il suo intervento per valutare il rispetto della legge nel previsto abbattimento degli alberi”.

“La nostra preoccupazione – proseguono le associazioni – è originata non solo dall’impatto che tale rimozione del verde produrrebbe sulla qualità dell’aria e sulle condizioni di calore della piazza stessa, in evidente contrasto con gli obiettivi di adattamento climatico a livello urbano, ormai previsti sia a livello scientifico che istituzionale ma anche dal fatto che gli alberi di Piazza Cittadella sono da considerarsi monumentali secondo la legge 10/2013 art. 7, comma 1, lettera C, in quanto inseriti in un complesso architettonico dal valore storico quale è la piazza in cui si trovano. Tenuto conto che le piazze storiche sono inoltre vincolate per l’Art. 10, comma 4, lettera g del Codice dei Beni Culturali D.Lgs 42 / 2004. Per tali motivi chiediamo urgentemente le sue valutazioni in merito e possibilmente il suo autorevole intervento per impedire l’ulteriore impoverimento del patrimonio arboreo della città e la lesione irreversibile di uno spazio prezioso del centro storico della nostra città”.

La lettera è firmata da Laura Chiappa (Legambiente Piacenza, Circolo Emilio Politi), Pietro Chiappelloni (Italia Nostra, sezione di Piacenza), Anna Lalatta (FATe, Fondo Ambiente e Territorio Piacenza) e Alberto Spagnoli (Laboratorio della Cultura e dell’Arte).

Inoltre, per evitare l’abbattimento dei 15 alberi monumentali, le associazioni promotrici organizzeranno un sit-in di protesta mercoledì 28 agosto alle 18.00 in Piazza Cittadella.