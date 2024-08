Al volante ubriaco, senza patente e assicurazione: denunciato 30enne

Un giovane straniero di 30 anni è stato denunciato dai carabinieri. Durante un controllo notturno è stato fermato al volante della sua auto senza assicurazione, sotto l’influenza dell’alcool e alla guida senza patente con recidiva. L’auto gli è stata sequestrata.

E’ stato fermato verso mezzanotte di domenica in piazzale Libertà da un equipaggio del Radiomobile di Piacenza che ha notato subito che il giovane operaio non era in condizioni fisiche idonee per la guida. E’ stato sottoposto ad accertamenti con etilometro che ha evidenziato un tasso alcolemico decisamente superiore ai limiti previsti dalla legge. Non solo, nel corso delle verifiche è emerso che lo stesso si era messo alla guida senza aver mai conseguito la patente di guida con recidiva, nel senso che già nel febbraio di un anno fa gli era stata contestata dalla Polizia Stradale di Piacenza la stessa infrazione. L’auto su cui viaggiava, poi, era anche sprovvista di copertura assicurativa. Per lui sono scattate subito le denunce ed il veicolo gli è stato sequestrato.