Dramma sul lavoro nella mattina di oggi, lunedì 26 agosto, in una ditta di Castelvetro.

Per cause da chiarire, un operaio di circa 30 anni è caduto da un ponteggio ed è morto. Inutili, purtroppo, i soccorsi immediatamente scattati: troppo gravi le ferite riportate nell’impatto con il terreno, dopo un volo di circa sei metri.