Ecco il giorno di piazza Cittadella: oggi al via i lavori per il parcheggio interrato

A partire dalla mattina di oggi, lunedì 26 agosto, si prevede il via i lavori di preparazione dell’area di cantiere in piazza Cittadella per la realizzazione del parcheggio interrato, un progetto da oltre 14 milioni di euro, atteso e discusso da più di dodici anni. Le ruspe non dovrebbero iniziare immediatamente a scavare, poiché la ditta incaricata, Gps-Piacenza Parcheggi, avvierà inizialmente le attività preliminari.

Nella prima fase, il cronoprogramma prevede l’installazione delle recinzioni con l’occupazione esclusiva dell’area intorno all’ex biglietteria, come indicato dai segnali esposti. Per il momento, la zona vicino a piazza Casali non sarà interessata, quindi le auto non saranno rimosse e le fermate degli autobus urbani rimarranno invariate.

BUS IN VIA MACULANI

Oggi iniziano anche i lavori di adeguamento in via Maculani, che comprendono la rimozione dei cordoli per la creazione del nuovo capolinea dei bus per le linee extraurbane dedicate agli studenti. L’intervento sarà realizzato in più fasi per ridurre al minimo l’impatto sugli spazi di sosta disponibili nel parcheggio di barriera Milano.