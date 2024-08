Code sulla Provinciale di Carpaneto, il cantiere prosegue fino al 21 ottobre

Lunghe code nelle ore di punta sulla strada provinciale 6 di Carpaneto. Il cantiere per l’ammodernamento del tratto proseguirà fino al 21 ottobre.

IL CANTIERE

Dal 22 luglio si viaggia a senso unico alternato in comune di San Giorgio nel tratto compreso tra l’intersezione per la località Ribera e la Strada Provinciale 10 di Gropparello.

L’impresa alessandrina Lerta e C. sta eseguendo un ampliamento di carreggiata per proseguire l’ammodernamento del tratto in direzione Carpaneto.

L’intervento ha un costo complessivo di un milione di euro ed è finanziato da fondi ministeriali.

Per evitare situazioni di pericolo, la Provincia di Piacenza ha istituito la regolamentazione del traffico a senso unico alternato tramite un semaforo operativo anche nei giorni festivi e prefestivi.

Nelle ore di punta si creano code di veicoli e si ipotizza che con il ritorno dalle ferie e l’inizio delle scuole il traffico possa aumentare ma le alternative stradali per chi le volesse evitare non mancano, tra queste c’è la strada di Costapelata.

Il cantiere proseguirà fino al 21 ottobre.