Maxi raduno scout a Verona, presenti anche cento piacentini: tema “la felicità”

Nel parco di Villa Burri, a Verona, sono stati un centinaio i capi scout piacentini che hanno partecipato al raduno (insieme anche all’assessore Francesco Brianzi): un raduno molto atteso, visto che l’ultimo risale a 28 anni fa.

Da tutta Italia sono arrivate circa 18mila persone per ragionare sul tema della felicità. Da Piacenza il gruppo è partito sotto il coordinamento di Giulia Pasquali ed Emanuele Valla, responsabili di zona dell’Agesci che sul territorio conta 1216 scout fra adulti e ragazzi. “È stata un’esperienza unica – spiega Pasquali – siamo partiti in ottobre ragionando su quali aspetti prendere in considerazione del tema generale che era la felicità: l’Agesci nazionale ci ha accompagnato in questa scelta con momenti di riflessione e preghiera. Cosa è stato bello di Verona? La possibilità di approfondire tanti argomenti e di fare nuovi incontri sull’educazione, sulla responsabilità sociale, sulla giustizia. Abbiamo ascoltato testimonianze sull’incontro con Dio, confronti sull’accoglienza della diversità e sull’essere costruttori di pace.

È stata insomma una grande occasione di formazione con uno sguardo anche al futuro”.

La Route 24, questo il nome dell’evento, si è conclusa con l’omelia del presidente della Cei, il cardinale Matteo Maria Zuppi.