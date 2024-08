Sparito il defibrillatore sull’argine: “Furto gravissimo, verrà sostituito”

Il defibrillatore posizionato sull’argine di Piacenza è sparito e sembra che sia stato rubato. Ad accorgersene è stato il piacentino Massimo Mazza, che svolge il ruolo di responsabile del servizio prevenzione e protezione nell’azienda in cui lavora.

Progetto Vita ha confermato l’assenza del defibrillatore in loco e anche nella sede. “Non è in manutenzione – spiega Stefania Bertocchi – e purtroppo risulta tolto dalla visibilità e disponibilità in emergenza”. Dunque, con tutta probabilità, la mancanza del defibrillatore è imputabile a un furto. “C’è grande sconforto in noi dell’associazione, ma anche tra le persone della zona”, afferma la dottoressa Daniela Aschieri, primaria del reparto di Cardiologia e presidente di Progetto vita. “Tra oggi e domani verrà installato un apparecchio sostitutivo, prelevato da quelli che abbiamo come riserva. Nel frattempo – dice la dottoressa – ci troviamo con l’amaro in bocca e non possiamo far altro che appellarci alla coscienza di chi ha compiuto questo gesto, un atto vandalico fine a sé stesso”.

L’ARTICOLO DI LEONARDO CHIAVARINI SU LIBERTÀ