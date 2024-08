Studenti e operai con la droga in Trebbia, nel weekend 22 fermati dai carabinieri

Altre ventidue persone sono state segnalate dai carabinieri in Val Trebbia con hashish, marijuana e popper, una droga sintetica dagli effetti molto “sballanti” e della durata di un paio di minuti. A questi ventidue assuntori, ne vanno aggiunti altri diciotto segnalati per i medesimi motivi e negli stessi posti un paio di settimane prima.

Lo scorso fine settimana i carabinieri di Rivergaro e Bobbio hanno fermato queste persone mentre scendevano in Trebbia, lungo la statale 45 o a Rivergaro. I fermati erano cremonesi, pavesi, milanesi, lodigiani e anche una coppia di piacentini (quella che aveva il popper, stupefacente considerato assai pericoloso per i suoi effetti collaterali).

Fermati studenti e operai

I fermati sono studenti e operai, con un’età compresa fra i 19 e i 26 anni. Complessivamente i carabinieri hanno sequestrato loro 60 grammi di hashish, 10 di marijuana, e 24 millilitri di popper. Alcuni gruppi sono stati intercettati mentre scendevano al fiume, altri in auto sulla statale, e un altro paio a Rivergaro in centro o nei pressi del parco acquatico. Tutti i fermati sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di droga.