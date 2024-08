“Trascinava tutti con la sua allegria”: a Borgonovo gli amici ricordano Loris Conca

Borgonovo è un paese sotto shock. Nei bar che Loris Conca frequentava, sui social, nelle chat piovono messaggi commossi e di cordoglio che hanno tutti come unico filo conduttore quello del trauma per la scomparsa di un amico. Conca se n’è andato nella notte tra sabato e domenica scorsi, in seguito a un incidente in scooter che non gli ha lasciato scampo.

“Siamo tutti amici d’infanzia e Loris era il nostro capobanda nel senso che era capace di trascinarci ovunque con la sua allegria” dicono Luana, Sarah, Simona, Arianna, Lorena, Adolfo, Giacomo. “Con Loris se ne va un pezzo del nostro cuore”.

Solo pochi giorni fa Loris era tornato a Borgonovo, da Camponogara in provincia di Venezia dove si era trasferito a vivere con la compagna, per incontrare i familiari. “Siamo andati al mare in moto insieme – dice il fratello Juri – era tanto tempo che volevamo organizzare questa uscita. Per me è stata una giornata stupenda”.

I funerali si terranno mercoledì in Collegiata a Borgonovo.