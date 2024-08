Agnese, 85 anni e i nuovi bidoni dei rifiuti: “Fatico a camminare, come faccio?”

Agnese Tagliaferri è una bella signora di 85 anni. Nella vita è stata barista, sarta e casalinga; oggi vive a Pittolo da sola e cerca di non perdersi mai d’animo davanti agli anni che passano e ai piccoli grandi acciacchi di un’età non più verde. Tuttavia l’altro giorno, quando due operatori di Iren le hanno consegnato tre ingombranti contenitori nuovi di zecca per la raccolta differenziata, si è quasi messa a piangere.

“Faccio fatica a camminare e finora i sacchetti dell’immondizia li portava nel bidone comune del palazzo una signora che mi dà una mano – spiega – ma se devo portare fuori un bidone e poi riportarlo in casa come faccio? Se gli operatori di Iren lo vengono a ritirare direttamente dentro casa per me non ci sono problemi, altrimenti mi è impossibile”.

“poche informazioni”

La piacentina lamenta anche una carenza di informazioni: “Ieri sono venuti gli operatori a consegnarmi i nuovi bidoni, ma non mi hanno detto quando partirà il nuovo servizio – spiega – e non so neppure se in ogni bidone potrò mettere un solo sacchetto oppure più di uno. Mi hanno consegnato un foglio informativo sui giorni di raccolta e sulle modalità nelle festività, ma nulla di più. Non nascondo che questa storia mi ha buttato molto all’aria perché come faccio a portare fuori il bidone? Perché mi devono obbligare a fare questa cosa? Come funziona? Per noi anziani è un problema e io davvero non so come fare”.

L’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTA’