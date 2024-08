Donna investita da un’auto sulle strisce pedonali in via Manfredi: 48enne in ospedale

Una donna è stata investita da un’auto in via Manfredi mentre attraversava le strisce pedonali. L’incidente, avvenuto intorno alle 8:20 di mercoledì 28 agosto, ha coinvolto una 48enne che non si trova in gravi condizioni ed è stata trasportata all’ospedale di Piacenza. Gli agenti della polizia locale di Piacenza sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso.