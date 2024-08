Centro sportivo “Bertocchi” inaugurato dopo il restyling: nuovo manto e più posti

“Non dovrà essere solo un campo, ma uno spazio per le relazioni”. Con queste parole la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi ha dato il via alla nuova vita del centro sportivo “Bertocchi”, inaugurato oggi pomeriggio, 29 agosto.

IL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE

Il progetto di ristrutturazione ha riguardato vari aspetti fondamentali. E’ stato rifatto il campo di gioco con manto erboso artificiale dotato di sistema di drenaggio e vasca di raccolta delle acque da riutilizzare per l’innaffio del manto nel periodo estivo; sostituiti i proiettori esistenti con proiettori a led con conseguente riduzione di circa il 50 % del consumo di energia elettrica; ampliate le gradinate per portare i posti a sedere da 792 a 956 oltre a 12 stalli riservati alle persone diversamente abili; rifatti completamente gli spogliatoi per ampliare la possibilità di utilizzo della struttura per tornei estivi ad alto numero di partecipanti con realizzazione di un piccolo punto di ristoro; rifatti inoltre i servizi per il pubblico sotto alle gradinate esistenti; realizzata la copertura delle gradinate con struttura metallica sulla quale è stato installato un impianto fotovoltaico che concorrerà alla riduzione delle spese per energia elettrica e tanto altro ancora.

“Desidero quindi ringraziare di nuovo la Regione Emilia-Romagna – ha proseguito Tarasconi – per il finanziamento di 850mila euro che, assieme al milione di euro stanziato dal Comune, ha consentito la realizzazione dell’intervento.

E naturalmente ringrazio tutti coloro che hanno lavorato al progetto. Dall’Ati formata dell’Impresa edile Cella Gaetano srl e da Safitex Turf srl, che ha prodotto il manto sintetico, ai tecnici e ai professionisti che hanno progettato e seguito i lavori. E grazie al nostro Ufficio tecnico comunale per il coordinamento e la supervisione”.