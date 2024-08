Riapre lo Sportello Sociale Cri, calendario più ricco: aggiunte due giornate

Riapre da settembre lo Sportello Sociale di Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza.

La novità di questa stagione è una calendarizzazione più ampia di apertura al pubblico: ai primi tre lunedì di ogni mese, si aggiungono infatti i primi due sabati di ogni mese, sempre allo stesso orario 9.30 – 11.30.

Il Comitato intende così offrire la possibilità a un maggior numero di utenti di usufruire dei servizi proposti dall’Attività di Inclusione Sociale guidata dalla Delegata Ivana Casotti.

OBIETTIVO DELLO SPORTELLO SOCIALE CRI

Obbiettivo dello Sportello Sociale resta la promozione del benessere sociale per una comunità più resiliente, e questo attraverso un’offerta di servizi ampia, tra cui:

indirizzare gli utenti alla ricerca di lavoro sociale, verso la consulenza legale, fornire ascolto proattivo, informazione, orientamento e sinergia con associazioni del terzo settore presenti sul territorio, promuovere la consapevolezza riguardo al benessere sociale e alle risorse disponibili per affrontare problematiche che ne ostacolano il raggiungimento.

Una mission fondamentale di Croce Rossa è quella di migliorare la qualità della vita delle persone maggiormente esposte alle difficoltà, rispondere alle loro esigenze e sostenere le fasce più vulnerabili, come famiglie e giovani in condizioni di fragilità sociale, anziani, persone senza dimora e quanti vivono in condizioni di estrema marginalità e povertà.

INFORMAZIONI

Lo Sportello è ubicato presso la sede centrale in viale Malta 5, 29121 Piacenza.

Apertura al Pubblico: i primi tre lunedì e i primi due sabati di ogni mese, dalle 9:30 alle 11:30. Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria allo 0523 324355 dalle 8:00 alle 14:00