Trasporto eccezionale per ponte Lenzino, temporanea chiusura della Statale 45

La statale 45 rimarrà chiusa temporaneamente tra le 5 e le 6.30 di venerdì 30 agosto la chiusura al traffico, tra il km 90+122 ed il km 90+248 (nei pressi della galleria di San Salvatore), per il passaggio di un trasporto eccezionale necessario alla realizzazione del ponte definitivo a seguito del crollo del Ponte Lenzino al km 78+250.

La chiusura al traffico interesserà tutti gli utenti – tranne mezzi di soccorso – per il tempo strettamente necessario al transito.

Lo rende noto il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza inoltrando l’ordinanza di Anas, che fornisce anche le indicazioni per il percorso alternativo.

INDICAZIONI PERCORSO ALTERNATIVO SS 45 DI VAL TREBBIA

Dal km. 90+122 al km. 90+248

tutti tranne mezzi di soccorso

Tempo di percorrenza: 60 min.

Partenza: S. Salvatore, 5, 29022 Bobbio PC, Italia

– Procedi in direzione sudest da SS45 verso S. Salvatore

– Svolta a destra e prendi SP73

– Svolta a destra e prendi Strada di Rossarola

– Continua su Località La Ca’

– Continua su Strada di Rossarola

– Procedi in direzione nord da Strada di Rossarola verso Località Rossarola

– Continua su Località Rossarola

– Svolta a sinistra per rimanere su Località Rossarola

– Continua su Str. Rossarola – Pietranera

– Prosegui dritto su Str. di Carana

– Continua su Strada Carana – Moglia

– Continua su Località S. Martino

– Svolta a destra per rimanere su Località S. Martino

– Svolta a destra e prendi Via Genova/SS45Continua su SS45

Arrivo: Ponte di San Salvatore, SS45, 29022 Bobbio PC, Italia