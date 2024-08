Ladri in azione all’ospedale di Castel San Giovanni, indagano i carabinieri

Due spiacevoli episodi hanno coinvolto, nei giorni scorsi, la Cardiologia con indirizzo riabilitativo dell’ospedale di Castel San Giovanni che ha prima subito un furto di strumenti – sei coppie di pesi leggeri utilizzati per la riabilitazione dei pazienti – poi un tentativo di effrazione, fortunatamente non andato a buon fine, che, però, ha provocato danni alla porta per cui si è resa necessaria una riparazione.

“Abbiamo già sporto denuncia ai carabinieri – commenta il direttore Guido Rusticali – e stiamo verificando se sia possibile risalire ai colpevoli di questi fatti che lasciano l’amaro in bocca.

Qualche giorno fa ci siamo accorti che dalla palestra mancavano una serie di pesi, non si tratta di materiali di alto valore economico, ma il disagio si è comunque fatto sentire perché, mancando quegli strumenti, non siamo riusciti a portare avanti per tutti i pazienti la rieducazione programmata per questi giorni. Ieri mattina, invece, ci siamo accorti che qualcuno ha cercato di forzare la porta di accesso all’area riabilitativa, scardinando la serratura.

Stessa sorte è toccata alla porta al piano inferiore che porta alla mensa. Episodi spiacevoli poiché colpiscono un servizio pubblico e rubare negli ospedali è rubare a tutta la collettività”.

Le forze dell’ordine hanno aperto due procedimenti per furto aggravato e tentativo di furto con scasso.