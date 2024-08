Borgonovo, dopo 84 anni tra tabacchi e valori bollati in pensione Albertina e Ulisse

Dopo 84 anni tra tabacchi e valori bollati Albertina Tenca e Ulisse Guasconi, eredi di una storia iniziata nel 1940, hanno deciso di abbassare la serranda della tabaccheria di via Roma a Borgonovo. Non per sempre, perché la tabaccheria riapre con un’altra gestione, ma certo è che, come dice la stessa Albertina figlia di Silvio Tenca che nel 1940 avviò l’attività, “chiudiamo un capitolo di storia che riguarda anche la mia famiglia”. In quei locali, al numero 74 di via Roma, l’allora 35enne Silvio Tenca avviò la rivendita di tabacchi e anche cartucce che nei decenni è diventato un moderno centro servizi.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’