Fine settimana con picchi di calore, da metà settimana rottura stagionale del clima

“Ancora un fine settimana segnato da picchi di calore – che significa temperature attorno ai 35 °C – in attesa della rottura stagionale”. Lo spiega Vittorio Marzio di MeteoValnure.it, aggiungendo che “il mese di agosto si conclude con un’area anticiclonica che, salvo qualche temporale localizzato, ha fatto registrare una media delle temperature di un paio di gradi sopra la norma”.

temperature sopra le medie

Anche se è ancora presto per stabilire ufficialmente se si è trattato del mese di agosto più caldo di sempre (i dati sono ancora in attesa di validazione), quello che è certo è che l’impressione dei piacentini è stata quella di un mese estremamente caldo, sopra le righe, con numerosi picchi di calore anche di 37 gradi. Oggi la colonnina di mercurio si è fermata a 35 gradi a Villanova e a 34 a Piacenza. Il mese di luglio, invece, ha fatto registrare temperature di poco superiori alle medie stagionali.

le precipitazioni

Per quanto riguarda le precipitazioni la geografia delle rilevazioni è piuttosto articolata: “Solo 14 mm a Piacenza, quando la media mensile è tra i 40 e i 50 mm – prosegue l’esperto -; decisamente più alta in altre zone grazie a precipitazioni e nubifragi”.

La prima metà del 2024 è stata segnata da abbondanti precipitazioni, facendo registrare una media da inizio anno di 677 mm. La media sui 12 mesi è di 750 mm e considerando che mancano ancora quattro mesi – di cui almeno un paio caratteristici di alta piovosità – la probabilità che l’anno si chiuda sopra le medie è elevata.

“Ma non bisogna dimenticare che arriviamo da tre annate precedenti che si sono concluse con il 50% in meno di pioggia” prosegue l’esperto.

le previsioni

Tornando alle previsioni a breve termine, superato il week-end di grande caldo, a metà della prossima settimana (in corrispondenza dell’avvio dell’autunno meteorologico) assisteremo ad una rottura stagionale: significa che anche se ci saranno giornate calde, il termometro faticherà a risalire oltre i 30 gradi.

Lunedi 2 settembre sarà l’avvio del lento declino delle temperature; sarà una giornata instabile e saranno possibili temporali sparsi. Martedì, pausa della instabilità, mentre mercoledì il transito di una perturbazione fresca riporterà il termometro verso il basso.

“Da metà settimana quindi inizierà un lento cambio di stagione, ma ciò non significa che non possano ancora verificarsi giornate calde – conclude Marzio -. Anche se è ancora presto per sbilanciarsi, è ipotizzabile che il fine settimana del 7 e 8 settembre non superi i 25 gradi con minime attorno al 16 °C”.