Inseguimento sull’auto rubata della polizia: 27enne finisce in carcere per rapina

È un nordafricano di 27 anni, residente a Piacenza e con precedenti alle spalle, l’uomo arrestato nella mattinata di venerdì 30 agosto in città dopo un inseguimento da film. La folle corsa del giovane straniero, che si era impadronito di un’auto della polizia lungo l’autostrada A7 tra Genova e Alessandria, si era interrotta in piazza Cavalli dove il 27enne si è schiantato contro un pilastro del palazzo Inps. Successivamente raggiunto dalle forze dell’ordine, l’uomo è finito al carcere alle Novate con le accuse di rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

La questura ha quindi fornito i dettagli sull’episodio.

Il fatto è avvenuto la notte precedente, al chilometro 92 dell’autostrada A7 Milano-Genova, all’altezza di Serravalle Scrivia, in provincia di Alessandria.

Qui una pattuglia della polizia stradale ha fermato un’auto – con a bordo il 27enne – che proseguiva a forte velocità. Dopo un breve inseguimento il giovane ha perso il controllo, arrestando la corsa contro il guardrail della corsia di sorpasso.

Gli agenti, dopo essersi accertati dello stato di salute del conducente hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza dell’area interessata, ponendo a terra alcune “torce a vento”. Nel frattempo è sopraggiunta un’altra vettura, che si è fermata proprio sopra una di queste torce mettendosi in pericolo. Gli agenti, per allertare il conducente, lo hanno raggiunto a piedi per farlo allontanare da quella posizione.

Approfittando di questi pochi attimi in cui i due poliziotti erano impegnati a qualche metro di distanza, il 27enne è salito a bordo dell’auto della polizia per poi scappare a tutta velocità. A questo punto gli agenti si sono lanciati all’inseguimento del fuggiasco con l’auto del conducente appena fermato, dopo aver ricevuto il suo ok all’utilizzo del proprio veicolo.

Il giovane marocchino è quindi arrivato fino a Piacenza, ma nel frattempo la sala operativa della polizia – grazie al segnale gps – aveva allertato la questura di Piacenza e i carabinieri. Dopo essere stato intercettato, lo straniero ha tentato una nuova fuga che però si è interrotta – come detto – con lo schianto in piazza Cavalli. Infine, l’arresto.