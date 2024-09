Ponte sullo Stretto: il geologo piacentino Filippo Lusignani nel team del ministro

Nella commissione che darà supporto al governo in merito al Ponte sullo Stretto di Messina ci sarà anche il piacentino Filippo Lusignani, 56 anni, geologo.

Da poco più di un mese Lusignani è entrato a far parte della commissione Via-Vas (valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica) del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, un organo che attualmente conta 35 professionisti – ma quando sarà al completo i membri saranno 70 – chiamati a fornire indicazioni sulle grandi infrastrutture del Paese, quelle che vanno oltre la competenza delle singole regioni. La commissione è l’organo indipendente che esamina tutti i progetti, i programmi e le opere per la realizzazione e l’implementazione di infrastrutture in Italia, verificandone l’impatto in termini ambientali: dalle dighe alle centrali elettriche, dalle strade alle esplorazioni marine.

“Entrare nella commissione è il coronamento di 35 anni di attività” dice subito il geologo. “Ma è stata anche una sorpresa”.