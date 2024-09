Incidente in A21 a San Pietro in Cerro, camion esce di strada: autista in ospedale

Sarebbero serie le condizioni del camionista rimasto coinvolto nella tarda mattinata di oggi, lunedì 2 settembre, nell’incidente avvenuto lungo l’autostrada A21 all’altezza di San Pietro in Cerro. L’uomo, alla guida di un mezzo pesante, è uscito dalla carreggiata – per cause ancora da accertare – finendo in una scarpata.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fiorenzuola che hanno estratto il ferito dall’abitacolo. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Cremona.