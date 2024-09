Negativo il caso sospetto di dengue a Fiorenzuola, disinfestazione sospesa

E’ risultato negativo il sospetto caso di infezione Dengue che si era registrato venerdì 30 agosto a Fiorenzuola e che aveva fatto scattare la disinfestazione straordinaria contro la zanzara tigre nell’area circoscritta attorno alla zona di via Faustini. La disinfestazione è stata interrotta e da sabato sera è stata sospesa. E’ durata un giorno, in attesa dell’esito delle analisi. In caso di esito positivo, si sarebbe protratta per tre giorni, sia in orario notturno che diurno. Il risultato delle analisi sul soggetto sospetto – una giovane donna – è arrivato nella tarda serata di sabato: esito negativo. Era una normale influenza.