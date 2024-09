Paura alla Besurica: 17enne minaccia i passanti con un coltello, denunciato

Episodio allarmante stamattina (2 settembre) nel quartiere Besurica di Piacenza. Un ragazzo di 17 anni, di origine straniera, è uscito da un’abitazione di via Faggi brandendo un coltello dopo un acceso litigio con la madre per motivi futili. In preda alla rabbia, ha urlato di voler “ammazzare qualcuno”, terrorizzando i residenti in strada. Durante il suo sfogo, il giovane ha preso a coltellate anche una pianta.

I carabinieri sono stati allertati. Una pattuglia del Radiomobile è intervenuta sul posto, ma nel frattempo il ragazzo era già rientrato in casa. Il 17enne è stato denunciato per minacce e per il porto del coltello senza giustificato motivo.