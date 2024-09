Scontro frontale in tangenziale a Fiorenzuola: due feriti, uno è grave

Grave incidente nella serata di lunedì 2 settembre in tangenziale a Fiorenzuola.

Per cause da chiarire, due auto si sono scontrate frontalmente e due persone sono rimaste ferite. Entrambe sono state portate all’ospedale di Parma e una di loro si trova in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, tre ambulanze, due automediche e un’autoinfermieristica.

Il traffico ha subito disagi.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri.