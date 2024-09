Colpo da 5mila euro al centro commerciale: rubate bottiglie di vino pregiate e l’incasso

Furto da 5mila euro al centro commerciale Gotico di Piacenza. Il colpo è stato messo a segno nella notte del 2 settembre da parte di ignoti che hanno forzato la porta d’ingresso principale e si sono introdotti in un locale, asportando svariate bottiglie pregiate di vino oltre all’incasso del giorno. I malviventi hanno anche danneggiato un televisore e un tablet. Sul posto, allertati da un addetto alle pulizie, sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile, che hanno preso visione dei video delle telecamere di sorveglianza per risalire agli autori.

CARABINIERI DI PIACENZA: NOTTATA DI INTERVENTI

Ma la nottata è stata particolarmente impegnativa per i militari intervenuti più volte in città a seguito di alcune richieste di aiuto giunte al numero di emergenza 112.

Intorno alle 21.30, l’equipaggio del Radiomobile è intervenuto in via Nino Bixio, sotto al “ponte del Po” ove spesso vengono fatte delle grigliate con fuoco libero, perché al 112 era giunta una segnalazione di un gruppo di persone che stava litigando. Giunti sul posto i militari hanno identificato tutti i presenti, che nel frattempo si erano calmati. Nessuno aveva segni evidenti di aggressione.

Un’ora dopo, nella zona di via Morigi, i militari sono stati chiamati a sedare e risolvere una lite tra familiari all’interno di un appartamento. Un 17enne stava litigando con i genitori per futili motivi legati probabilmente a richieste ingiustificate di denaro. Al loro arrivo il giovane si era allontanato e i militari non hanno avuto evidenze di nessuna violenza fisica.

Alle 2 di notte sulla Caorsana, nei pressi di Roncaglia, è stato segnalato un uomo con vestiti strappati che faceva l’autostop. L’equipaggio ha identificato l’uomo che pretendeva di essere accompagnato a Caorso poiché era stato lasciato a piedi da alcuni suoi compagni. Il 53enne piacentino era in stato di manifesta ubriachezza ed avendo rifiutato il trasporto in ospedale, è stato medicato sul posto da personale del 118 per una lesione all’occhio per “una asserita aggressione subita da due stranieri”. Alla fine l’uomo è stato denunciato per ubriachezza.

Alle 3.30, l’equipaggio del Radiomobile è dovuto intervenire in via Negrotti per un tentato furto fallito.